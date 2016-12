Slik blir juleværet

LINDESNESREGIONEN – Det blir en del vær og vind. Kraftige lavtrykk passerer uti havet vest for dere. Det kommende døgnet blir det vestlig til sørvestlig liten til stiv kuling med noen regnbyger. Du må nok et stykke opp i fjellet for å få hvit nedbør. Iallfall 500 meter over havet, eller 700–800 meter nærmere kysten, tror vakthavende meteorolog Tore Vassbø ved Meteorologisk institutt.

Han kan ikke melde om store forandringer framover.

– En periode på lille julaften ser det ut til å kunne bli litt mindre vind, kanskje bare frisk bris og noen få byger. Men det vil komme ny nedbør allerede på kvelden lille julaften. Og natt til julaften kan det regne ganske bra hele området fra sør for Stadt til Kristiansand, sier meteorologen.

Også temperaturene vil holde seg nokså uforandret.

– Omtrent 5–7 plussgrader ved kysten. Kanskje går det ned litt på julaften, uten at været blir mye hyggeligere av den grunn. Du må kanskje bare ikke riktig så høyt for å få snø, sier Vassbø.

Ellers ser det ut til å bli mye av det samme resten av julehelga: Sørvest liten kuling og perioder med regnbyger.