Slik kan fengselet bli

MANDAL: – Illustrasjonen viser et foreløpig utkast til en illustrasjonsplan. En illustrasjonsplan utarbeides i forbindelse men en reguleringsplanprosess og viser blant annet en mulig løsning for adkomst, terrengbearbeidelse og organisering av bebyggelse, forklarer overarkitekt i Statsbygg, Inger-Sofie Sæther.

LES OGSÅ: Froland får det største fengselet

Fengselet skal ha 100 soningsplasser. Statsbygg tar sikte på å sende inn et forslag til reguleringsplan til Mandal kommune i slutten av februar.

– Når kommunen har mottatt komplett planforslag skal Planutvalget førstegangsbehandle reguleringsplanforslaget og legge det ut til offentlig ettersyn, forklarer Sæther.

Det var Fædrelandsvennen som først omtalte saken.

Ber om kommentar

Skissen er sendt til Mandal kommune og Statsbygg ber om kommentarer til skissen.

– Det er ingenting som er bestemt, så det er ikke sikkert det blir slik, påpeker Sæther.

Ordfører Alf Erik Andersen har gått gjennom oppsettet med Statsbygg og Kriminalomsorgen. Han forklarer skissene slik.

– Det kommer ett bygg i forbindelse med inngangspartiet som skal være et slusebygg der folk som skal inn og ut av fengsel må gjennom, og hvor det er plass til å foreta diverse kontroller og henge fra seg ting. Så kommer det et bygg for helse og omsorgstjenester, og cellene blir lagt i et slags stjerneformet-format med 12 celler i hver korridor med et fellesareal i midten.

HAR DU LEST: Krever lik fordeling av fengselsplassene

Bygges på stedet

Selve fengselscellene blir produsert hos Skanska i Steinkjer kommune, mens selve bygningskroppen blir bygd på stedet.

– Hver celle er laget som en egen modul som blir koblet til inni bygget etter hvert som det blir satt opp. Fengselet blir bygd veldig effektivt og kommer til å bli satt opp veldig raskt. Så det blir spennende å se når de kommer i gang, sier Andersen.

Andersen tror ikke kommunen kommer til å komme med kommentarer på skissene.

– Kommunens ansvar er å levere gode helsetjenester og sikre at det blir gode og tilrettelagte lokaler for det. Det er vi opptatte av. Og det vet vi at det blir, for vi har allerede hatt noen møter med Statsbygg og Kriminalomsorgen om det, og fylkeskommunen som skal ha undervisning er også koblet inn, opplyser ordføreren.

Overtar tomten i 2018

Nå venter Mandal kommune på at det skal bevilges penger til fengselet. Enten over revidert Statsbudsjett eller at det kommer som en egen sak til Stortinget til sommeren.

– Så satser vi på at de vil begynne å gå i gang med å bygge relativt kjapt utover høsten. Selve overtakelsen av tomta er satt til 1. januar 2018, men det må gjøres en del grunnarbeid før dette.

Fengselet er forventet å stå klart til åpning årsskiftet 2018-2019.