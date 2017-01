Slik var været i 2016

Det ble en kald start på 2016, men allikevel en årsmiddel godt over normalen og litt uvanlig at vi noterer årets høyeste temperatur i mai. Sjøtemperaturen i 2016 var som vanlig godt over normalen.

Lite nedbør totalt sett i år og jeg har en følelse av at det har vært mye østlige vinder.

Noe ruskevær må det være på Lindesnes og den som utmerket seg i år var «Urd», nå i desember.

Temperaturer i 2016

2016 startet med noe som liknet vinter med temperatur ned i minus 6,5 grader.

Middeltemperatur for hele januar ble 0,2 grader, som er 0,9 grader under normalen på 1,1 grader og den eneste månedsmiddelen i 2016 under normalen.

Februar ”utlignet” og vel så det med en månedsmiddeltemperatur 2,4 grader over normalen.

En mild februar la på mange måter forholdene til rette for en tidlig vår.

Våren ble virkelig flott med 2,1 grader høyere middeltemperatur enn normalt og høyeste temperatur i hele 2016 kom allerede 31. mai med 23,1 grader, som er 0,3 grader over tidligere rekord fra 1954 og en av rekordene i 2016.

Mars vartet også opp med en rekord. Uka før påske var det noen dager med svært høy temperatur og den gamle maksimumsrekorden fra 27. mars 2012 på 12,9 grader ble knust med 2 hele grader og den nye rekorden lyder på 14,9 grader, målt 17. mars.

Våren hadde ingen målinger under null grader.

De tre sommermånedene ble ganske like og uansett hva de fleste mente om sommeren, var den 1,2 grader varmere enn normalt. Juni var 2,4 og juli 1,2 og august 0,2 grader over normalene.

Det ble ingen temperaturer gjennom sommeren som var høyere enn 31. mai, men juni disket opp med sommerens høyeste og laveste måling med hhv 22,2 den 2. juni og 8,7 grader den 20. juni.

Høsten startet med rekordvarm september, en middeltemperatur på 16 grader er den varmeste september som er målt på Lindesnes Fyr. Tidligere rekord fra 2006 ble slått med 0,3 grader.

De to siste månedene av høsten ble kjølige, men samlet ble høsten 0,9 grader over normalen.

Desember avsluttet nok et varmt år med en middeltemperatur hele 3,7 grader over det som er normal for desember, men 6,6 grader er allikevel et stykke fra rekorden i 2006 som lyder på 8,2 grader.

Gjennom hele 2016 ble høyeste temperatur 23,1 grader målt 31. mai og den laveste minus 6,5 grader målt den 16. januar. Rekordene gjennom tidene er 27,3 i august 1975 og minus 18,1 i januar 1987.

Som fasit for 2016 ble årsmiddeltemperaturen 8,9 grader, 1,5 grader varmere enn normalt.

Sjøtemperaturer i 2016

Dette året skiller seg ikke nevneverdig ut fra de siste 15 årene. I denne perioden har middeltemperaturen stort sett vært over normalstreken, med noen få unntak.

11 av månedene i 2016 var over normalen, mens november var 0,2 grader under.

Samlet ble årsmiddeltemperaturen 10,3 grader og er 1,3 grader over normalen på 9 grader.

Sjøtemperaturen skal være på det laveste i slutten av februar og det stemte bra i år selv om temperaturen så godt som hele året lå mellom 1 og 2 grader over normalstreken.

Våren gav oss ingen overraskelser, selv om disse tre månedene samlet lå 1,4 grader over de 5,6 gradene som er normalt for vårmånedene.

Sommeren som alle klaget på startet med svært høy sjøtemperatur i juni, middeltemperatur på 14,8 grader er tangering av rekorden fra 1953 og 2,5 grader over normalen.

Resten av sommeren ble heller ikke dårlig og 15,4 grader i gjennomsnitt for de tre sommermånedene er, enten dere tror det eller ei, 1,3 grader over normalen.

Høyeste måling i sommer 18,9 grader 25. juli og laveste 8,3 grader den 19. juni.

Høsten startet med en flott september som disket opp med høye sjøtemperaturer og hadde det ikke vært for en storm som gav et raskt temperaturfall i slutten av måneden hadde det blitt ny rekordnotering. Temperaturen i sjøen er normalt på det høyeste midt i august, men september noterte en middeltemperatur på 16,7 grader og dermed den varmeste måneden i sjøen.

Hele høsten ble samlet mer normal etter hvert og 12,6 grader er en grad over en normalhøst.

Høyeste måling 15. september med 18 grader og laveste 6,8 grader 28. november.

Desember startet med normal sjøtemperatur, men fulgte ikke ”normalstreken” og endte opp 1,5 grader over normalen på 6,5 grader

Vind.

Vi har ikke noen god statistikk å støtte oss på når det gjelder vind, men jeg sitter igjen med et inntrykk av at det blir mer østlige vinder de siste årene.

Det er uansett nok vind på Lindesnes Fyr, men 2016 så lenge ut til å bli et år uten de helt ekstreme stormene, men så kom «Urd» på julebesøk og sørget for at 2016 også fikk en storm med navn.

Samlet bruker det å være ca 260 dager i året med kuling eller mer.

2016 har hatt 223 dager med kuling eller mer, som er noe mindre vind enn det som er normalt, fordelt på 1 dag med sterk storm, 2 dager med full storm, 11 dager med liten storm, 38 dager med sterk kuling, 60 dager med stiv kuling og 111 dager med liten kuling.

Sol

Vi registrerer også dager som er helt uten sol, men vi måler ikke mengden av sol eller tiden som sola er synlig. Det tallet vi refererer til er dager med sol eller gløtt av sol.

I 2016 er det januar som skiller seg ut med hele 17 dager uten gløtt av sol.

Samlet gjennom 2016 har det vært 274 dager med sol eller gløtt av sol.

Nedbør.

Det har vært mindre nedbør i år sammenliknet med de siste årene. Noe har kommet som snø og starten av januar disket opp med litt vinterlige kulisser også her ute på fyret.

Til og med august var det nokså normalt med nedbør, men høsten har vørt svært ”tørr”, selv om det ikke merkes så godt om nedbøren uteblir på høsten. Ingen måneder har fått mye over normalt med nedbør.

Juni med 105 mm, 40 mm mer en normalt, er den måneden som skiller seg ut med overskudd av nedbør.

Høsten derimot har vært svært unormal og det skyldes nok i stor grad østlige vinder.

Normalt skal vi få 414 mm i de tre høstmånedene, men i 2016 har vi kun målt 197,6 mm. Det er ingen av høstmånedene som noterer noen rekorder, men det merkes faktisk på naturen at det er ”tørt”.

September med 48 mm, oktober 58 mm og november 92 mm. Det normale er hhv. 125, 143 og 146 mm.

Desember endte også opp med mindre nedbør enn normalt, 76 mm, ”mot normalt” 105.

En normal årsnedbør her ute på fyret er 1159 mm, men i 2016 er samlet nedbør kun 954 mm, altså en manko på 205 mm. Dette høres kanskje ikke så mye ut, men er faktisk 205 liter/m2.!

Det mest nedbørrike døgnet i 2016 var 16. juni, med 33 mm.

Fyrvokterne på Lindesnes