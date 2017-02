Sluttstrek for Buøya-klage

MANDAL Klagen fra gårdbruker Beint Even Ormestad på det nye boligfeltet på er endelig avslått av Fylkesmannen. Ormestad klaget på at de 45 nye boligene, som blir liggende tett inntil hans landbruksområde, vil skape konflikter mellom landbruk og boliger. Både i forhold til støy, støv, husdyrhold og lukt, når han skal bruke gjødselssprederen. Og fare for barn som kan løpe ut på jordet når han holder på med traktoren.

Planutvalget har tidligere avvist klagen. Fylkesmannen viser også til at bystyret, basert på faglige og lokalmessige momenter, har vedtatt planen. Fylkesmannen mener hensynet til lokaldemokratiet veier tungt, og avviser klagen. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre.