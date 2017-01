Solgte ut Grieghallen – igjen

LINDESNES Trekkspillklubben selger som alltid mye billetter til sine show. Som i 2014, 2015 og 2016, er forestillingen i Grieghallen 4. mars allerede utsolgt. Lørdag 21. februar spiller de i Kilden. Til den konserten er det per i dag solgt drøye 800 billetter, så det er fortsatt ledige billetter til noen til.

Det er også solgt 1200 billetter til klubbens show i Stavanger konserthus, mens Tysværtunet kulturhus er solgt ut 2 ganger, til sammen 668 personer. Samme helg som konserten i Bergen, gjester de Os. Der er 470 av 490 billetter solgt.

Klubben opplever også bra respons på sine utgivelser.

– Det er veldig moro at vi nå har etablert et publikum i tre land. Spotify, Itunes og Youtube fungerer svært godt for oss. Nærmere 10 millioner strømninger på disse stedene kan klubben notere seg for. Hvorav 17 prosent fra Danmark og 15 prosent fra Sverige og resten hovedsakelig fra Norge, forteller Atti Eikaas i en pressemelding.