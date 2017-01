Sommertoget til Marnardal

MARNARDAL Etter suksessen med «Sommerbåten», skal NRKs «Sommeråpent» og «Reiseradioen» ta skinnene fatt sommeren 2017. I løpet av åtte uker skal 40 stasjoner fra Rognan i nord til Brusand i vest besøkes. Og lengst sør – Marnardal stasjon 9. august.

Ferden går i et spesialbygd togsett med åtte vogner, som skal gi plass til alt det tekniske utstyret som behøves, samt opp mot 60 medarbeidere. Scenen plasseres i en containervogn, som skal være midtpunkt på stasjonen, ifølge NRK. I tillegg kommer redaksjonslokaler, kontrollrom, radiorom, sminkerom og mye annet.

Hver kveld blir det direktesending fra perrongen i «Sommeråpent», mens «Reiseradioen» sender direkte fra stasjonen hver morgen før avgang. Reisen blir sendt minutt for minutt fra toget, supplert med bilder fra et eget NRK-helikopter når toget kjører gjennom tunneler.

«Sommertoget» skal trafikkerer det norske jernbanenettet innimellom all ordinær passasjer- og godstrafikk.

– Folk i NSB og Bane NOR fortel oss at dette er ei meir komplisert og krevande oppgåve enn heile togavviklinga under Lillehammer-OL, sier prosjektleder Thomas Hellum i et intervju med egen kanal.