Spektakulært syn på kveldshimmelen

I kveld, 1. mars, vil både Uranus, våre to naboplaneter Venus og Mars stå vakkert oppstilt på sydvesthimmelen, og samstillingen vil dermed gi oss en uvanlig god mulighet for å se den store planeten Uranus som mange ikke har sett. Da Uranus ble oppdaget av William Herschel i 1781, var det den første planeten som ikke var kjent siden oldtiden. Planeten kan i perioder skimtes uten kikkert fra helt mørke steder, men er som regel svært vanskelig å skille fra stjernene, skriver astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard i en pressemelding fra Astroevent.

De siste ukene har Venus blitt en stadig smalere sigd, men samtidig har planeten kommet mye nærmere Jorden slik at den totale lysstyrken har økt.

To av Solsystemets fem dvergplaneter, Ceres og Eris, vil være en del av samstillingen. Ceres vil være synlig med kikkert mens Eris kun vil være mulig å se med de aller største teleskopene. Ceres er den eneste dvergplaneten i asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter – Eris er en dvergplanet i Kuiperbeltet, et bredt belte av isobjekter utenfor Neptun. Oppdagelsen av Eris var forøvrig årsaken til at Pluto ikke lenger er en planet, men en dvergplanet. Også Månen dukker opp i det gode selskap som en tynn sigd, heter det i pressemeldingen.

Når bør du se?

Beste tidspunkt å få med seg det spesielle skuet er fra det mørkner og frem til ca. kl. 20. Til venstre over den iøynefallende samlingen kan man også se den vakre stjernehopen Pleiadene i følge pressemeldingen.

Astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard og forfatter Anne Mette Sannes, Astroevent.