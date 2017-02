MANDAL Det var en spent stemning når første salve på vestsiden av Strømsvika skulle sprenges. Nok en milepæl er nådd i utbyggingen av havneområdet i Strømsvika.

LES OGSÅ: Her raser det 30.000 kubikkmeter med stein

– Det var kanskje ikke det største smellet, men det viser at vi nå er i gang, sier Havnefogd Olav J. Neset.

Sprengningen gir rom for at utbygging av vei slik at anleggsmaskinene kommer frem.

LES OGSÅ: Første steinlass fraktes bort