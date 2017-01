Storsatsing på Eikerapen

ÅSERAL På lørdag foretok man den formelle åpningen av ny barnebakke med nytt wiretrekk. Dette er bare første trinn i en 3-trinns rakett, som i tillegg består av ny adkomst opp på fjellet for langrennsfolket samt ny familiebakke i kombinasjon med forbedret brattheng i trekktraseen.

– Nettopp barnebakken er viktig for oss, sier styreleder Martin Ugland.

– Det er i stor grad hytteeierne selv som finansierer denne storsatsingen. Både i form av betydelige pengebeløp, men også stor dugnadsinnsats. Derfor var det viktig for oss å prioritere nettopp barnebakken. Mange av hytteeierne har barn i ulik alder, og mange av barna hadde litt problemer med vårt gamle tautrekk. Derfor har vi nå satset på et nytt og moderne wiretrekk. Som også kan brukes av voksne, som trenger denne type bakke for sine første opplevelser på alpinski eller snowboard.

– Kul bakke

10 år gamle Amalie Pytten Waage fra Mandal var med da det nye trekket ble testet, og var strålende fornøyd.

– Den nye barnebakken var kul, og det nye trekket var mye lettere enn det gamle tautrekket, sier hun.

Og Amalie burde vite hva hun snakker om. Det var bestefar Harald Waage som var den første lederen på Eikerapen i 1993, da hytteeierne overtok styringen på alpinsenteret. I dag er nok bestefar mer opptatt av langrennsski, og benytter ofte løypene oppe på fjellet. Men han er strålende fornøyd med at alpinsenteret nå gjør et krafttak for ikke minst barnefamiliene.

Trinn 2 til våren

Når våren kommer starter trinn 2 som er utbedring av adkomsten til langrennsløypene oppe på fjellet for de som prioriterer langrenn. Dagens alternativ er enten en kilometer i form av trekket i alpinbakken, eller å ta benene fatt den lange turen opp. Med en ny trasé blir det enkelt å komme seg til fjells, ikke minst for familier med mindre barn.

Og rosinen i pølsa består i at det litt røffe bratthenget skal sprenges ned 6 meter, og ligge parallelt med en bred familiebakke. Dermed blir det betydelig mindre komplisert for de med minimal erfaring å komme seg til topps i alpinbakken. Samt at Eikerapen Alpinsenter kan åpne anlegget etter betydelig kortere tid med snøproduksjon.

Finn Olaf Hauge