Straffet for slanger og hasjdyrking

MANDAL 5. august tok politiet seg inn i 21-åringens bolig da de mistenkte ham for å ha deltatt i en annen straffesak. Under ransakingen av boligen fant politiet fem evende kongepytonslager samt to leopardgekkoer i kasser i to boder - en av dem på soverommet. I gangen fant de en hasjplante, og i fryseren på kjøkkenet fant de to trepytonslanger. Ingen av disse krypdyrene er tillatt i Norge.

Slangbot i sommer

21-åringen møtte, som er straffedømt fire ganger fra 2012 til 2014 for vold og trusler, tilsto forholdene, men møtte selv ikke i retten. Han er også ble bøtelagt i juni for oppbevaring av tre reptiler i fryseren. Noe retten trekker fram som et skjerpende moment i saken.

Aktor ville ha mannen straffet etter samme ramme som profesjonelle cannabisdyrkere er dømt etter, siden planten kunne produsere 30 - 40 gram tørket marihuana.

Ikke profesjonelt preg

Noe retten avviste. Retten viser til at det her er snakk om en enkelt plante i boligen, som ikke bærer preg av i storstilt produksjon med noe profesjonelt preg. Likevel mener retten dette ikke er en produksjon myntet kun til eget bruk, og trekker fram at spredningsfaren er stor.

21-åringen er også dømt for besittelse av en slåsshanske.

Retten fastsatte straffen til 24 dagers betinget fengsel, med to års prøvetid. I tillegg må 21-åringen betale 10.000 kr i bot, og 2000 kr i saksomkostninger.