Svarer på kritikken

MANDAL – Å trekke inn Tour Des Fjords i gummigranulat-saken er helt useriøst etter min mening. Bystyret i Mandal må uansett legge inn Tour Des Fjords som start- eller målsted i budsjettet for 2018 og 2020, og det er ikke på noen måte gitt at politikerne i Mandal vil ønske å gå for dette. Men man ønsker så klart et så stort arrangement til byen av mange grunner, også næringslivsmessige, sier Alf Erik Andersen til Lindesnes.

I et leserinnlegg i Lindesnes, svarer Andersen på kritikken som kom i et leserinnlegg fra Aps Even Tronstad Sagebakken og Kenneth Hjorth Rafaelsen. Der skriver han at flertallet ønsket å si nei til bildekkgranulat i en ny nierbane.

– Det var et stort flertall i bystyret som sa nei til gummigranulat i ny nierbane. Det betyr at man nå trenger litt tid til å finne gode alternativer til gummigranulat. Vi vet at det gjøres forsøk på ulike steder i Norge med både kork, sukkerrør og nedbrytbare plastkuler. Første rapport skal ligge klar våren 2017, skriver Andersen i sitt leserinnlegg.

Til Lindesnes forteller han at forskutteringskritikken fra MK og Ap oppleves som uberettiget.

– At vi skulle ha forskuttert tippemidler til nierbane for 2017 synes jeg fortsatt er en litt uberettiget kritikk, for det er ikke mulig å få inn før i 2018-budsjettet. Det er heller ingen plan for hvor denne banen skal ligge da arealet som er foreslått er avsatt til parkering. Mange løse tråder må samles før man kan vurdere forskuttering. Verken Aust- eller Vest-Agder har en slik nierbane ennå, så hvorfor dette plutselig skal bli så prekært å få på plass raskt, forstår jeg ikke. Jeg synes også det er synd at barn og unge skyves frem som gissel i denne saken, for vi er alle opptatt av unges velferd, sier Andersen til Lindesnes, og refererer til kritikk fra Mandal Idrettsråds leder, Tor Geir Kvinen.

