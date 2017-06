Sykkel fra 1921 vant konkurranse

MANDAL Feiringen foregikk i samarbeid med Handel i sentrums arrangement Midtsommerfest.

Syklistenes Landsforening hadde stand på torvet, det samme hadde sykkelforhandlerne Arne Damman A/S, Intersport og Hallstrøm Bikes A/S.

Privat

Det var stor aktivitet, med servering av vafler, utdeling av blomsterranker til sykkelkurv, ferdighetsløype for barn og kåring av beste sykkelparkering og eldste sykkel. Folk kunne prøve elsykler av alle slag og salget gikk strykende.

Byens eldste sykkel

Mange kom syklende, eller hadde sendt inn bilde av sin gamle sykkel, og var dermed med i kåringen av byens eldste og flotteste sykkel. Sykler fra 20, 30, 40, 70, 80 og 90-tallet var representert.

Privat

Det ble til slutt en knivskarp konkurranse mellom to av de eldste syklene, da det ble sådd tvil om alderen. Til slutt ble Yngvar Rypestøls sykkel fra 1921 utropt som vinner. Han var skråsikker på årstallet, og det var en flott velholdt og fullt brukbar sykkel.

Byens beste sykkelparkering 2017

«Syklistene Mandal» hadde kåret Buen til å ha beste sykkelparkeringsforhold, riktignok med bare 4 av 6 oppnåelige poeng, i form av ringeklokker. Styret hadde vært på befaring rundt i byen og sett på sykkelparkeringsforholdene ved butikker og andre bygg der kunder og publikum ferdes.

Privat

Resultatet av befaringen var temmelig nedslående. Bare noen ganske få steder utpekte seg positivt, og Buen gikk altså av med seieren.

Kriterier som ble særlig vektlagt var kvaliteten på sykkelstativene, avstand til inngang og antall plasser.

Her har mange et forbedringspotensiale innen kåringen for 2018.

Eva Saanum