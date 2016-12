To trær har veltet over veien

To trær har blåst over veien, et i Mandal og et i Lindesnes.

MANDAL/LINDESNES Politiet har klokken 17.53 mandag fått melding om et tre som har veltet over fylkesvei 203 Tregdeveien ved Jåbekk industriområde. Treet har falt halvveis ned, men sperrer ikke veien foreløpig. Treet henger på noen strømledninger og ser ut til å kunne falle ned når som helst. Klokken 18.20 har politiet fått melding om et nytt tre som har blåst over veien. Denne gangen gjelder det fylkesvei 460 Audnedalsveien ved Melhusmoen i Lindesnes kommune. Vegtrafikksentralen er varslet om hendelsene.