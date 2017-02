Torkelsen gjenvalgt som fylkesleder

Helga 11.-12. februar avholdt AUF i Vest-Agder årsmøte og mandalsgutten Dennis Torkelsen fikk på nytt tilliten til å være fylkesleder for AUF enda et år, skriver AUF i en pressemelding.

– Jeg er utrolig ydmyk og takknemlig for denne tilliten. Det har vært et utrolig gøy år som fylkesleder, og jeg har full tro på at 2017 blir enda bedre. Vi har valgt et kjempegodt fylkesstyre, et knallgodt valgkamputvalg og vi har en helt fantastisk gjeng med AUFere i hele fylket, sier Torkelsen.

– AUF i Vest-Agder skal være ungdommens talerør. Vi skal tørre å ta de store debattene, og vi skal virkelig vise at det nytter å engasjere seg, også for oss som er unge. Valget 11. september kommer til å bli et jevnt valg hvor jeg er sikker på at det er oss unge som kommer til å være de avgjørende stemmene. Den muligheten skal vi ikke kaste bort, forteller Torkelsen.

Legalisering av medisinsk cannabis, framtidens likestillingspolitikk, statlig delfinansiering av førerkort og ja til aktiv dødshjelp er kun noen av sakene AUF i Vest-Agder nå vil prøve å ta videre til AUF nasjonalt og Arbeiderpartiet.

– I løpet av de neste månedene skal vi både være med på representantskapsmøte hos Arbeiderpartiet og landsstyremøte hos AUF nasjonalt. Vi er utrolig gira på å få mange gjennomslag, og arbeidet for det begynner allerede nå, forteller en ivrig Torkelsen

I tillegg til Dennis Torkelsen ble også Ingrid Lohne og Ali Telet fra Mandal valgt inn i fylkesstyret. AUF er Norges største ungdomsparti med nesten 14000 medlemmer, hvorav 511 av tilhører AUF i Vest-Agder. I tillegg har AUF i Vest-Agder over 8 lokallag i hele fylket, heter det i pressemeldingen.