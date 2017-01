Tørr desember på fyret

LINDESNES Stort sett har temperaturene vært over normalstreken i hele 2016 og desember ble ikke noe unntak. En månedsmiddeltemperatur på 6,6 grader er hele 3,7 grader over normalen på 2,9 grader. Det har vært varmt, men allikevel er det et stykke fra rekorden fra 2006 på 8,2 grader.

Høyeste temperatur i desember var 8. desember og uten minusgrader denne måneden ble 0,3 grader den 12. desember den laveste målingen.

Rekorder for høyeste og laveste temperatur i desember er 11,4 grader fra 1938, 1967, 2006 og laveste er minus 16,5 grader i 1978.

Varmt i havet

Sjøtemperaturen har hele høsten vært litt over normalen og også desember var varmere enn normalt. Et gjennomsnitt på 8 grader er 1,5 grader varmere enn en normal desember.

Høyeste måling var 9.desember med 9 grader og laveste var 6,5 grader den 16.desember.

«Bare» 21 kulingdager

Selv med kraftig vind i julehelga, var det totalt en ganske rolig desember. 21 dager med kuling eller mer er ikke så mye i desember, men sterk storm 26. desember er egentlig nok vind. Ellers var det full storm 27. desember og liten storm lille julaften og julaften.

Ellers var det 4 dager med sterk kuling, 4 dager med stiv kuling og 9 dager med liten kuling.

Ingen snø

Desember ble også tørrere enn normalt. Normalt i desember skal det komme 105 mm, men i år har det kun falt 76 mm. Nedbøren har kommet jevnt fordelt over hele måneden og alt har kommet ferdig skuffet. 76 mm i år er 11,5 mm mindre enn det kom på ett døgn den 2. desember 2002.

Nå i årets mørkeste måned er det fra før ikke mye sol og mye skyet vær i årets desember resulterte i 10 dager uten antydning til sol.

Nå går vi mot lysere tider og dagen er allerede 9 minutter lenger siden vintersolverv.

Nå skifter vi kalender og ønsker dere alle et riktig Godt Nyttår.

Fyrvokterne på Lindesnes Fyr