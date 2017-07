Travel natt for Agder-politiet

AGDER Operasjonsleder i Agder politidistrikt opplyser om en travel natt i Kristiansand i forbindelse med Palmesus-festivalen.

– Ingenting å melde om fra Lindesnesregionen, sier operasjonslederen som også forteller at det ble lite twitring pga. de mange oppdragene.

Her er det som havnet på Twitter i løpet av natten:

«Politiet har hatt ute ekstra mannskap og har loggført over 150 oppdrag på 8 timer, men svært få personer har havnet i arresten. Mange personer er bortvist fra sentrum etter å ha laget kvalm, bråk og vist truende atferd uten at noe veldig alvorlig har skjedd. Kvelden og natten har vært særdeles travel for politiet i Agder og i hovedsak i Krsand. 1000-vis har hatt det hyggelig med noen unntak.»

Politibåten i Kristiansand har kontrollert 74 båter. 3 FF for manglende flyteutstyr/lanterner og 3 båtførere med promille anmeldt.

0132 Ridebaneveien: brann i bolig. Slukket og åstedet undersøkes senere. Beboere mp overnatte på hotell pga røyk.

2341 Palmesus: kroppskrenkelse. Mann 27 år er tildelt slag som medførte knekt fortann. Mistenkte påført blåveis. Sak opprettet

2303 Østerhavna Krsand: mann 28 stanset i båt med 0.88 i promille. Anmeldes.