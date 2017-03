Tre år langt mareritt over

MARNARDAL Søsteren Berit Grimestad er så glad at hun knapt finner ord.

– Jeg har ikke sovet i natt. Det er ikke til å beskrive en gang. Det har vært en tre år lang kamp, og plutselig løser det seg. Det er vondt å forstå, sier hun.

Rita Grimestad, som de tre siste årene har sittet fengslet under forferdelige forhold i Ecuador, har den siste tiden ringt sin søster hver kveld. I går kveld kunne Berit endelig fortelle den etterlengtede nyheten.

– Hver kveld har hun ringt og spurt «er det noe nytt»? Og hver kveld har jeg måttet si nei. Men i går kunne jeg si at «nå er du hjemme innen tre uker». «Herregud» sa hun da. Hun ble helt satt ut. Hun gleder seg til å komme hjem til Norge, til familien og få noe ordentlig mat og en varm dusj. Hun har nesten levd på kjeks og chips der nede, og varmt vann har de ikke, forteller Berit.

Lander 12. april

Grimestads advokat Nils Anders Grønås bekrefter overfor Lindesnes at norsk politi henter Grimestad 10. april i Ecuador, og at hun skal lande på norsk jord 12. april. Det var NRK Sørlandet som først omtalte saken.

– Det er selvfølgelig en stor seier at vi nå får henne hjem. Jeg er veldig glad i dag. Dette har vi jobbet for i tre år nå, og nå er det bekreftet at hun kommer, sier Grimestads sønn, Endre Ulstrup.

Grønås opplyser at Grimestad vil bli hentet av en politibetjent og en sykepleier i fengselet, og at turen vil gå fra Quito via Amsterdam til Norge. Grimestad skal sone resten av dommen sin i Bredtveit kvinnefengsel i Oslo.

– Jeg har søkt Kriminalomsorgen om at hun blir overført til Stavanger fengsel, slik at hun kan sone nærmere familien, og har tro på at det lar seg gjennomføre, sier han.

– Et mareritt

Berit forteller at de tre siste årene hvor søsteren har sittet fengslet har vært ekstremt tøffe.

– Det har vært et mareritt. Det har vært en kamp med alt hele tiden og det har gått i ett. Hadde det ikke vært for Grønås, vet jeg ikke hva vi skulle gjort. Han har vært helt utrolig, sier hun.

Hverken Endre eller Berit har tenkt å bli med på hjemreisen.

– Nei, jeg har fått beskjed om at det er to norske fra Interpol som henter henne, og at det er veldig strengt. At de ikke går gjennom vanlig innsjekk på flyplasser, men tar bakveien hele veien. Så jeg har forstått det slik at det ikke er noe vits for meg å være med, sier han.

Endre sier han foreløpig ikke vet når han vil få treffe moren sin igjen på norsk jord.

– Jeg vet ikke. Jeg er litt spent å få vite når jeg treffer henne selv. Det er en lang reise og man blir sliten. Derfor tenkte jeg å gi henne et par dager før jeg reiser inn og treffer henne, sier han.

Jubler ikke ennå

Advokat Grønås tør imidlertid ikke slippe jubelen løs helt ennå.

– Hun må stå på Gardermoen før jeg uttaler meg om hvordan det føles å være i mål. Jeg tror alt er på plass nå. Det er ingenting som tyder på noe annet. Men jeg klarer ikke helt å slappe av før hun står i Norge. Det er et fremmed land jeg ikke kjenner. Og jeg forsto det skulle være, eller har vært, et valg der. Det kan komme folk i posisjoner som er helt uenig i det som skjer, og reverserer det. Så man vet aldri før det er gjennomført. Men jeg er ikke veldig bekymret, sier han.

Ulstrup har foreløpig ikke snakket med moren.

– Jeg har ikke snakket med henne ennå, så jeg håper hun ringer i kveld, sier han.

Ulstrup forteller at han følte seg nok så trygg på at moren snarlig ville komme hjem, til tross for at det først ble skissert en mulig hjemreise i månedsskiftet februar mars, og ingenting foreløpig hadde skjedd.

– Det har vært vanskelig å holde jubelen igjen når vi har kommet så langt, men jeg har selfølgelig aldri vært helt trygg før hun har kommet hjem, forteller han.

Grønås mener det er mange som må takkes for at Rita nå etter alle solemerker får sone i Norge.

– Min rolle er for så vidt viktig nok. Men det er mange andre her som har gjort en viktig innsats. Blant annet misjonæren i Ecuador som virkelig har gjort en stor innsats, og som har vært viktig i denne saken. Misjonæren sier også at Maren Katerås har gjort en stor jobb i forhold til soningsoverføringen. Jeg forstår at hun har jobbet i administrasjonen til presidenten, slik at hun har kunnet fange opp om saken blir tatt tak i og benytte seg av sitt nettverk til å trykke på de riktige knappene. Advokaten som prosederte har også bidratt. Uten at jeg vet, så vil jeg anta at slike bidrag er viktig i slike saker. Det er avgjørende at man har noen som er på stedet og vet hvordan systemet fungerer. Det er ganske håpløst å sitte her hjemme i Norge og ta de telefonene, sier han.

Han mener familien hjemme også skal ha stor honnør.

– Dette har vært et mareritt fra A til Å. Men de er heldigvis skrudd slik sammen at de ikke har gitt opp. De må berømmes for innsats og klokskap når situasjonen har vært som den har vært. Her er det mange som må trekkes frem, fortsetter han.