Tre personer pågrepet i narkosak

MANDAL – To av personene ble pågrepet torsdag og den tredje ble pågrepet fredag. De ble framstilt for varetektsfengsling, to uker i full isolasjon, sier politistasjonssjef i Mandal, Leif Vagle til Lindesnes.

Det dreier seg om et narkotikabeslag. Vagle kan ikke gå inn på hva slags stoffer det er snakk om eller mengden narkotika.

– To av personene er lokale, mens den tredje ikke kommer fra byen. De ble pågrepet på en adresse i Mandal. Dette er kjenninger av politiet, sier Vagle.