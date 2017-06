Trengte penger - svindlet NAV

AGDER Ifølge dommen hadde han tre ulike arbeidsgivere, men førte likevel opp på meldekortene at han var arbeidsledig mer enn han egentlig var. 28-åringen fra indre Agder tilsto forholdet da saken ble behandlet av Kristiansand tingrett. Han forklarte at han var blakk og trengte penger. Han ble dømt for både bedrageri og falsk forklaring ved å oppgi feil på meldekort til en offentlig myndighet.

29-åringen ble dømt til 30 timers samfunnsstraff. Den lave straffen skyldes at 29-åringen tilstod, politisommel for å få saken for retten og at beløpet er for lavt for betinget fengsel.