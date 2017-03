Tunnelskilt kjørt i stykker

MANDAL Klokken 10.07 mandag formiddag melder politiet på Twitter at et skilt over tunnelinngangen i vestgående kjørefelt er kjørt i stykker og henger løst. Politiet dirigerer trafikk på stedet, ifølge operasjonssentralen.

Skiltet er kjørt ned på E 39 ved inngangen til Kirkeheitunnelen, alle kjøretøy kommer forbi, men hastigheten er redusert, opplyser politiet.

– En lastebil har kjørt i markeringsskiltet før tunnelen. Vi står her for å passe på at ikke andre høye lastebiler kjører i det. Forløpig henger det i en vaier, sier Geir Ljungquist fra politiet på stedet.

I 10.45-tiden er tunnelen stengt i vestgående retning, med omkjøring via bybroa, mens mannskaper fra Mesta rydder opp.