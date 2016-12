Urd herjer med kraftlinjene

Stormen Urd er på vei inn over landsdelen og det er ikke bare i kystområdene vinden skaper vanskeligheter. Også i innlandet har stormens herjinger satt spor.

- Ved Kleveland måtte Agder Energis mannskap ut for å rydde opp etter at et stor grantre veltet over linjene, skriver en tipser til redaksjonen.

Agder Energi sendte i morges ut en pressemelding og fortalte om økt bemanning i forkant av stormen.

- Agder Energi er i beredskap og har kalt inn ekstra mannskaper som er klare til å rette feil som måtte oppstå på strømnettet som følge av uværet, skriver energiselskapet i eposten.

Også politiet har økt sin bemanning i uværet og har tett dialog med Fylkesmann og alle kommuner i Agder-fylkene, skriver operasjonssentralen på Twitter.

