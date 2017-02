Vil beholde «Parramatta» i byen

Mandal Sjømannsforening ønsker seg et «partsrederi» for å sikre at skutemodellen av «Parramatta» blir værende i Mandal.

MANDAL Modellen av seilskuten «Parramatta» står i dag på utstilling på Buen kulturhus, men den er til salgs. Prislappen på modellskuten og monteren den står i er 200.000 kr. – Vi bevilger 100.000 kr, som er halvparten, så håper vi andre aktører er med å betale resten. Dette blir en gave til kulturhuset og byen, sier kasserer i Mandal Sjøfartsforeningen, Børre Valvik. Vil ha kronerulling Nå starter innsamlingen av de resterende 100.000 for å dekke kostnaden. Grønt lys for å bli værende på Buen – Vi ønsker å beholde modellskuten i byen, den er med på å fortelle historien til Mandal. Dette var den flotteste skuten som noensinne var innkjøpt til Mandal, sier Nils Reidar Christensen, styremedlem i Mandal Sjømannsforening. Sjømannsforeningen har fått grønt lys fra enhetsleder for Kulturenheten i Mandal kommune, Alfred Solgaard, for at skuten får fast plass i Buen Kulturhus hvis foreningen klarer å samle inn pengene. – Vi har også snakket med kunstneren Tore Noddeland. Så lenge vi klarer å samle inn pengene, så blir skuten værende i Mandal. Noe Noddeland også ønsker, sier Christensen.