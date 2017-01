Vil kjøpe Livegen 49 for 4 mill.

MANDAL Rådmannen foreslår at bystyret går inn for å bevilge 4,12 millioner for å kjøpe eiendommen i Livegen 49. Av dette utgjør kjøpesummen kr 4 millioner, dokumentavgift (2,5 %) kr 100.000, og administrasjon og gebyrer kr 20.000,-. Kjøpet finansieres med låneopptak. Saken skal først behandles i driftsstyret.

LES OGSÅ: Vil flytte Frøyslandshallen

En stor idrettshall vil ha en grunnflate på rundt 2000 kvadratmeter. Dersom bystyret ønsker å realisere bygging av en stor idrettshall, er det helt nødvendig å kjøpe eiendommen Livegen 49 for å få tilstrekkelig areal. Eier aksepterer at kommunen kjøper eiendommen uavhengig av fremtidig vedtak om størrelse og plassering av en ny hall.

LES OGSÅ: Frykter flere års hall-utsettelse

– Selv om vi ser bort fra utredningen om bygging av en stor idrettshall, er eiendommen strategisk sett svært viktig for kommunen for å kunne utvide arealet til Frøysland skole. Når kommunen gjennom forhandlinger har blitt enige med eier om å kunne kjøpe eiendommen, anbefaler rådmannen at kjøpet gjennomføres uansett, heter det i rådmannens vurdering.

Planlagt i fjor

I 2015 bevilget bystyret midler til å gjennomføre et forprosjekt for å planlegge bygging av en ny hall ved Frøysland skole. Forprosjektet ble gjennomført og dannet grunnlaget for at man i 2016 gikk videre med å utarbeide en reguleringsplan for området som ivaretok at boligeiendommen Fjellveien 20, som kommunen kjøpte i 2007, ble omregulert til offentlig areal.

LES OGSÅ: Forsøker å unngå veistenging

En ny liten idrettshall ble plassert og ville sikre mulighet for en fremtidig utvidelse av skolen. I planutvalget 26. oktober, ved 2. gangs behandling av reguleringsplanen, ble behandlingen stoppet og det ble fattet vedtak om å utrede muligheten for å bygge en stor idrettshall ved skolen. Utredningen har vist at det er en mulighet for å bygge en stor idrettshall, men den kan bare realiseres dersom eiendommen Livegen 49 kjøpes av kommunen og blir en del av skolens område.

– Kommunen ved kommunalsjef Erik Tronstad og prosjektleder Silje Skjefstad, ble bedt om å gå i forhandling med eier av eiendommen. Vi har hatt tre møter med eier hvor vi i det siste møtet fikk aksept for å kjøpe eiendommen og vi ble enige om kjøpesum, heter det rådmannens vurdering.