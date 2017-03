Vinter og snø noen dager til

LINDESNESREGIONEN – Det er snø i lufta fortsatt, og det vil nok være det en stund utover. Men det blir stadig mindre utover dagen. Det blåser også en del. På fyret er det rundt stiv kuling fra nordøst, sier vakthavende meteorolog John Smits ved Meteorologisk institutt.

Tirsdag vil vinden minke, og trolig blir det oppholdsvær, med en del skyer på morgenen.

– Men det forsetter med nordøstlig vind, og det blir en kjøligere værtype. Vi vil nok slite med å komme over null grader, selv langs kysten, sier Smits og legger til at det mandag formiddag er minus en grad ved Lindesnes fyr, men at det trolig vil synke til et par minus tirsdag.

Mer snø

Onsdag er det ventet ny nedbør som trolig begynner som snø først på dagen, før det noen plasser kan går over i regn.

– Onsdag natt og formiddag vil det bli mer snø. I ytre Lindesnes vil det gå over til regn etter hvert, opplyser meteorologen.

Det er foreløpig usikkert hvor store snømengder som kommer. Det avhenger av vindretningen.

– Det er rom for at det kan bli en del snø, og det er rom for at det ikke blir en del snø. Det ligger litt i grenseland mellom regn og snø, og det avhenger av vindretning. Hvis det holder seg på øst og nordøst, kan det bli snø, men hvis det bikker over sørøst kan det lett gå over til regn.

Flere centimeter snø

– Hvor mye snø som kommer er litt usikkert med tanke på hva som skjer når lavtrykket kommer. Men det kan fort bli fem-åtte centimeter i Mandal-området.

Etter snøen onsdag vil været skifte over til en mildere værtype.

– Dette er litt overgangen til et annet værregime. Nå har vi et par vinterlige dager, før det blir en mildere værtype. Det er stor fare for at det som kommer som snø onsdag, smelter igjen torsdag og fredag, sier meteorologen.