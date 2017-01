Vurderte å gi Mandal det største fengselet

MANDAL/OSLO Avgjørelsen om hvor fengselsadministrasjonen skal ligge og hvordan de 300 soningsplassene skal fordeles mellom Mandal og Froland skulle blitt offentliggjort i dag, men er blitt utsatt.

I 09.30-tiden fredag morgen opplyste Justisdepartementets pressekontor at en avgjørelse vil bli offentliggjort mellom klokken 10 og 11 fredag. Kort tid senere kommer kontrabeskjeden om at avgjørelsen er utsatt.

– Vi velger heller å gjøre en ordentlig prosess, enn å haste oss inn i noe vi kanskje må endre på. Derfor tar vi en runde til, opplyser statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, Anette C. Elseth.

Nye detaljer

Årsaken til utsettelsen er at nye detaljer har dukket opp i siste liten.

– Da er det ting vi må undersøke videre før vi kan konkludere. Men det er ikke noe dramatikk i dette. Det er bare ting vi ønsker å avklare så vi er sikre, fortsetter Elseth.

Det tas sikte på å fatte en avgjørelse i begynnelsen av neste uke, senest innen uken er omme. Statssekretæren hevder utsattelsen ikke vil sinke fengselsbyggingen.

– Det er ikke noe utsettelse. Vi tenkte bare vi skulle få gjort dette så fort som mulig, og satt et mål internt i arbeidsprosessen om å komme med en avgjørelse denne uken. Så det er ikke noen utsettelse, og det medfører ikke noe utsettelse av fengselsbyggingen. Vi ønsker bare noen flere dager til å se på alt som har foregått i den gode prosessen fram til nå, sier statssekretæren.

Ny minister

Både statssekretæren og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen er helt nye i sine roller. De erstattet justisminister Anders Anundsen og statssekretær Ove Andre Vanebo da de gikk av rett før jul.

- Vi har egentlig bare hatt en uke på oss. Derfor er det lurt å ta noen dager ekstra slik at vi får satt oss skikkelig inn i dette. Det blir mye spørsmål helt på tampen som vi tar oss tid til å sette oss inn i, slik at vi fatter avgjørelse på det beste grunnlaget, og setter oss inn i alle innspill. Det tror jeg er best for alle parter, sier Elseth.

Skuffet ordfører

Ordfører Alf Erik Andersen hadde satt av fredagen til å uttale seg til pressen og feire en kjærkommen avgjørelse. Slik blir det ikke.

- Jeg er veldig skuffet. Det var ikke ventet. Jeg hadde håpet på en avgjørelse nå før helgen og i løpet av denne uken, som planlagt. Men hvis det betyr at de kan få en bedre forankring for det de har tenkt til å legge frem, så er det helt greit, sier Andersen.

Han fikk beskjeden fra statssekretæren rett før klokken ti fredag morgen, uten noen begrunnelse.

- Holder befolkningen for narr

Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) mener befolkningen blir holdt for narr når avgjørelsen nå utsettes.

– Det er å holde befolkningen for narr at en sak som er så viktig for landsdelen får så lemfeldig behandling av politisk ledelse. Jeg forventer at det kommer en avgjørelse snarest, sier hun.

Henriksen sier hun sjelden har sett en sak det har vært så mye fram og tilbake med, som å få bygd disse fengselsplassene.

– Det tyder på at det har vært dårlig politisk håndverk i departementet, og at de sannsynligvis ikke har vurdert enkelte forhold godt nok, og må trekke seg i siste liten.

Stortingsrepresentanten synes det er synd at ikke byggingen ikke er kommet i gang. Spesielt med tanke på arbeidsledigheten som har preget Sørlandet. Hun påpeker at Ap allerede i 2014 la penger på bordet, og at det nå kunne nærmet seg ferdigstillelse dersom regjeringen og departementet hadde startet som planlagt i 2014.

– Hadde regjeringen og justisdepartementet valgt å bygge i Norge hadde de hatt ganske så mange arbeidsplasser. Det kunne vært rundt 200 i sving av leverandører, underleverandører og utbyggere i perioden hvor arbeidsplasser har vært sårt trengt i regionen, avslutter Henriksen.