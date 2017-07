Ryddet søppel på Mannevær

MANDAL Mandal kommune har tidligere oppfordret folk til å rydde søppel og hjelpe til med å holde skjærgården ren. Brødrene Isak Sunde-Dahl (7) og Oliver Sunde-Dahl (4) og brødrene Matheo Bentsen (4) og Sebastian Bentsen (8) fra Sånum var tirsdag på Mannevær. De hjalp til med å plukke søppel for å holde skjærgården ren.

– Fire gutter fra Sånum var på Mannevær tirsdag. Mye søppel hadde kommet i land fra havet, så guttene tok et tak for å holde skjærgården vår ren og fylte en hel søppelsekk, sier Isak og Olivers far, Ole Fredrik Sunde-Dahl i en e-post til Lindesnes.

Guttene gikk en liten fjelltur på Mannevær da de så at det var drevet i land mye søppel.

– De ville gjerne hjelpe. Vi lånte en søppelsekk av skjærgårdstjenesten, gikk på den andre siden av øya og fylte den opp. Guttene ga uttrykk for at de gjerne vil plukke mer søppel, for sånn som dette kan det ikke være. Det er klart at nyhetsbildet med bilder av plasthvalen har påvirket barna også, sier Ole Fredrik Sunde-Dahl, som mener det er viktig å lære barna Viktigheten av å plukke søppel.