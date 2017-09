Tilløp til slåsskamp om bord på buss

MANDAL Politiet har klokken 21.00 tirsdag fått melding om en slåsskamp om bord på en buss. Klokken 22.11 skriver de at det dreier seg om seks personer som har kranglet og vært høylytte, og at det har vært tilløp til slåsskamp.

Hendelsen har funnet sted ved Dybo på E 39, melder politiet, som er på stedet og har kontroll på situasjonen.

Politiet ble med bussen

Operasjonsleder Miriam Stausland i Agder politidistrikt kjenner foreløpig ikke til hendelsesforløpet eller noe om de involverte.

– To tjenestemenn er om bord på bussen og forsøker nå å skaffe en oversikt over situasjonen, sier Stausland til Lindesnes.

Politiet ble med bussen til Mandal, og ved 21.40-tiden snakket politiet med de involverte utenfor Amfi-senteret.

Tas med til id-sjekk

– Vi forsøker å få en klarhet i hva som har skjedd, og tar de involverte med for en id-sjekk, sier politibetjent Geir Ljungqvist til Lindesnes’ reporter på stedet.

Operasjonslederen melder at to personer er innbrakt til Mandal politistasjon for en nærmere sjekk.