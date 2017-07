Flere uten svømmevest

MANDAL Politibåten var onsdag kveld igjen ute og kontrollerte båttrafikken i Mandal. Tirsdag ble det utstedt elleve forenklede forelegg og en anmeldelse.

Onsdag kveld ble 34 båter kontrollert. Her delte politiet ut tre forenklede forelegg for manglende bruk av flyteplass, samt to for manglende lanterneføring.

Det melder politiets operasjonssentral på Twitter.

Bortvist fra sentrum

Politiet melder for øvrig at en mann onsdag kveld klokken 02.47 ble bortvist fra sentrum etter å ha forstyrret ro og orden på et spisested.