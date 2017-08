MANDAL Klokken 13.00 tirsdag får politiet melding om kollisjon mellom trailer og buss i Kirkeheitunnelen på E 39.

Det skal ikke være noen personskade, men politiet melder om redusert fremkommelighet på stedet.

– En trailer på vei østover og en buss på vei vestover har kommet litt for nøre hverandre like ved tunnelåpningen på østsiden. Det har flydd en del glasskår i en tredje bil, og det ligger en del glasskår strødd i veibanen, opplyser politiets innsatsleder på stedet, Patrick Vollen.

Politiet dirigerer foreløpig trafikken manuelt på stedet. Tunnelen vil bli stengt noe tid fremover i forbindelse med bilberging og opprydding inne i tunnelen, melder politiet på Twitter klokken 13.33.

Bussen har kommet seg til Sørlandsruta på Skinsnes for egen maskin, mens traileren kom seg videre etter å ha fått hjelp av bilberging. Tunnelen er stengt i påvente av at Mesta skal rydde veibanen for glass, men Vollen tror ikke det vil vare lenge.

