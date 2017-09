Podcast-debatt: – Siste sjanse til å unngå Nye Lindesnes

LINDESNESREGIONEN – Dette ser vi på som siste sjanse til å unngå at vi blir slått sammen til Nye Lindesnes, sier Torgeir Hagestad fra Marnardal Sp i denne episoden av LApodden.

Han møter ordfører i Mandal, Alf Erik Andersen (Frp) til debatt om fordeler og ulemper ved å slå sammen de tre kommunene Mandal, Marnardal og Lindesnes til den nye storkommunen Lindesnes. De to har vidt forskjellige oppfatninger av hvordan framtidens utfordringer skal møtes. Journalist Jens Saanum Bessesen leder podcasten.

Kommunereformen er en av de viktigste sakene under stortingsvalget mandag. De rødgrønne partiene, med Arbeiderpartiet i spissen, har åpnet for at tvanggssammenslåtte kommuner kan søke om en reversering. Dette regner Hagestad og motstanderne som siste sjanse til å få stoppet sammenslåingen. Andersen er imidlertid trygg på at vedtaket vil bestå.

Bakgrunnen for debatten er lørdagens oppslag i Lindesnes, der Hagestad og en gruppe innbyggere i de tre kommunene står sammen for å kjempe mot en sammenslåing.

Hør podcasten nederst i saken eller i Soundcloud eller Itunes.

