Fraværsgrensa fungerer

MANDAL – Jeg ble skikkelig glad i dag da vi fikk inn de nye tallene. Å se at fraværet stuper er utrolig bra, sier stortingsrepresentant for Vest-Agder Høyre Norunn T. Benestad.

I fjor høst innførte regjeringen en fraværsregel som sier at man ikke kan ha mer enn 10 prosent udokumentert fravær for å få karakter i et fag. I tillegg er det en skjønnsgrense opp mot 15 prosent, hvor rektor kan vurdere om det likevel er grunnlag for å gi karakter i faget.

I Vest-Agder har dette ført til en reduksjon på 40 prosent i fraværsdager og 28 prosent i fraværstimer heter det i pressemeldingen fra Utdanningsdirektoratet.

Vært spente på utfallet

– Det er ikke til å stikke under en stol at vi har vært kjempespente på utfallet av denne fraværsgrensa. Vi fryktet at frafallet ville bli større og at flere ikke ville bli vurdert i fag, men ut i fra tallene ser vi at dette ikke ble tilfelle, sier Benestad.

– Vi mener det er viktig å stille krav til elevene. Det handler om å bry seg om den enkelte elev. Det å være tilstede er en forutsetning for at en både blir en del av undervisningen og kan få hjelp hvis en trenger det på andre måter, legger hun til.

Det er ikke bare elevene som kommer godt ut av det.

– Regjerningen vår har styrket lærerutdanningen og etter-og videreutddanning til lærere. I vårt fylke er det ca 1400 lærere som får videreutdannning, sier Benestad.