Nå kommer eAvisen ut tidligere

MANDAL Nå er det slutt på ventetiden for de som er ivrige etter å lese Lindesnes kvelden før den kommer i papirform i postkassa.

– Vi ser av tallene at mange har sittet oppe og ventet på at eAvisen skal komme ut. Nå korter vi ned den ventetiden. Mange liker å bla i eAvisen på Ipaden eller mobiltelefonen om kvelden, og så ta seg god tid med papirutgaven morgenen etter, sier ansvarlig redaktør Fridtjof Nygaard.

Fra klokken 23 til 21

Lindesnes eAvis har fram til nå kommet ut klokken 23. Framover blir den publisert klokken 21 søndag, tirsdag, onsdag og fredag hver uke.

– Det siste året har vi hatt en kraftig vekst i digitalabonnenter, og for leserne er det viktig at nyheter leveres hele døgnet. At eAvisen kommer ut tidligere er en naturlig utvikling, sier Nygaard.

Lindesnes eAvis kan leses på alle plattformer - nett, brett og mobil. Last ned appen «Lindesnes eAvis» i App Store eller på Google Play og logg inn med ditt abonnement.