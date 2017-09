LINDESNESREGIONEN Sommer-regnet har gitt seg, og høst-regnet står på trappa full av forventning og arbeidslyst. Skalk alle luker, for de neste dagene blir av det våte slaget.

– Ja, nå blir det skikkelig vått, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl ved Meteorologisk Institutt.

Det blir mye regn i natt. Det kan komme opp mot 30–50 millimeter i løpet av seks timer.

Mye nedbør

– Det starter nå i kveld med lokalt mye nedbør, og det blir mye regn i natt. Det kan komme opp mot 30–50 millimeter i løpet av seks timer, forteller meteorologen.

Onsdag formiddag roer regnet seg litt for en stund, men så begynner det igjen torsdag kveld. Fredag, lørdag, søndag og mandag skal det fortsette å regne, men det vil også bli gløtt av sol. Temperaturene vil synke litt de neste dagene; det kan variere fra 17 til 15 grader midt på dagen. Natterstid kan vi få en temperatur ned i 10 grader.

– Det er ingen tvil om at høsten er her. Men slik det ser ut nå, så blir det oppholdsvær fra tirsdag i neste uke, og da kan man vente seg temperaturer på rundt 17 grader, sier Rafael Escobar Løvdahl, ved Meteorologisk Institutt.

Skuffet over været

Mange sørlendinger er ikke helt fornøyde med årets sommervær.

– Personlig er jeg skuffet over sommeren, sier Kristin R. Tønnessen, daglig leder av forretningen Naturligvis i Mandal.

– Forretningsmessig er jeg fornøyd, for vi har solgt regntøy og høstklær i hele sommer. Men vi bor jo i den vakre kystbyen Mandal, og jeg skulle ønske været kunne vist seg fram fra sin beste side. Nå kommer høsten for fullt, og jeg liker jo den tiden også. Det er en fin tid, det er bare å kle seg, ler hun - under sydvesten.