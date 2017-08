MANDAL Nå må mandalitten møte i Kristiansand tingrett tiltalt for kroppskrenkelse. Ifølge tiltalen skal han natt til søndag 11. juni i år ha slått ned en jevnaldrende mann i Bryggegata. Mens offeret lå på bakken skal han ha sparket ham en gang i hodet slik at han fikk et kutt over venstre øye som måtte sys.