Fylkesvei stengt etter kraftig steinras

MARNARDAL På østsiden av Klevelandsbrua nord for Laudal har det fredag morgen gått et steinras. Raset har skjedd 300–400 meter inn på fylkesvei 461 øst for broa.

Lindesnes reporter på stedet melder at hele fjellsiden har løsnet ut og sperrer veien.

Trafikkoperatør Arne Kleiv i Vegtrafikksentralen bekrefter at veien er stengt inntil videre.

Petter Emil Wikøren

– Entreprenørvakt er på vei opp til stedet, og vi sender også opp geolog for å gjøre undersøkelser, sier Kleiv til Lindesnes.

Ifølge Lindesnes’ reporter er det så vidt mulig å passere raset for biler. Ingen personer skal ha kommet til skade som følge av raset.

Saken oppdateres.