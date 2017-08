Politiloggen: Flere bortvist fra sentrum

KRISTIANSAND, kl 01.04: En person pågrepet med mindre mengder narkotika. Innbrakt til arresten.

KRISTIANSAND, kl 01.09: En person bortvist fra sentrum etter å ha vært i klammeri med vakter på utested.

MANDAL, kl 02.00: Politibåten har kontrollert 42 båter. Åtte har fått forenklede forelegg for manglende bruk av flytevest (7) og fart (1).

KRISTIANSAND, kl 02.02: Ordensforstyrrelse. En person bortvist fra sentrum resten av natta.

KRISTIANSAND, kl 02.06: Ordensforstyrrelse. Syv personer bortvist fra sentrum resten av natta etter bråkete oppførsel på utested.

MANDAL, kl 02.19: Ordensforstyrrelse. En utagerende person innbringes og settes i arrest.

KRISTIANSAND, kl 02.29: En person pågripes etter ordensforstyrrelse i sentrum. Anmeldes også for vold mot politiet.

MANDAL, kl 03.07: To overstadig berusede og utagerende personer bortvist fra sentrum resten av natta.

KRISTIANSAND, kl 03.30: Politibåten har kontrollert 39 båter. 5 FF for manglende redningsvest, 2 FF for manglende lanterneføring. En båtfører ble anmeldt for kjøring i alkoholpåvirket tilstand.

ARENDAL, kl 04.16: Melding om en person som satte fyr på en søppeldunk i sentrum. Brannen slukket. En mann pågrepet og satt i arrest.