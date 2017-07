Bremset for død måke - kjedekolliderte

MANDAL Ved E39-avkjørselen til sentrum på Skarvøybroa i østgående retning har tre biler onsdag ettermiddag vært involvert i en kollisjon.

– Den fremste bilen stoppet for en død fugl, forteller føreren av den bakerste bilen. Det skal være snakk om ei måke, ifølge bilføreren.

– Jeg fikk ikke med meg at de hadde stoppet opp, så da ble den andre bilen skudd opp i bilen foran, sier hun videre.

Jens Saanum Bessesen

Ingen personskader

Kvinnen opplyser at det ikke skal være snakk om personskader hos noen av de involverte, men et barn som satt i den fremste bilen og en person til skal ha blitt sendt til legevakta for sjekk.

Trafikken går som normalt forbi ulykkesstedet.

I følge operasjonsleder i Agder politidistrikt, Geir Andersen, skal alle tre bilførerne være i 40–50-årsalderen.