– Tydelig at de forsøkte å komme seg inn i butikken

MANDAL - De må ha brukt noe slagredskap for å prøve å knuse ruta. Det er relativt kraftige vinduer de har der, og skadene tyder på at de har forsøkt å komme seg inn i butikken, sier Holbek.

Klokken 03.10 natt til torsdag fikk politiet melding om et knust vindu på forretningen Mobildata i Store Elvegate. Det var en politipatrulje som oppdaget vinduet.

Møtt av knust vindu

Butikksjef Cecilie Nerhus fikk telefon om hendelsen på morgenen.

– Det er kjedelig og selvfølgelig ikke noe særlig gøy å starte dagen slik, sier hun.

Malin Helen Jørgensen

Etter skadene på vinduet å dømme, mener hun noen må ha brukt ei slegge eller lignende, for å forsøke å komme seg inn i butikken.

– Det ser ut som de kanskje bare har fått inn ei lita hånd på siden. Ellers har de ikke klart å komme seg inn. Vinduene er av panserglass og skal være vanskelige å bryte seg gjennom. De ble byttet etter forrige innbrudd som var for rundt ti år siden, forteller hun.

Har trolig gått tomhendte

Torsdag formiddag har hun foreløpig ikke fått oversikt over om noe er stjålet.

– Det ser ut til at de kun har tatt med seg et par-tre tomme esker som sto i utstillingen, men vi har foreløpig ikke telt over og har derfor ikke helt oversikt ennå, forteller hun.

Malin Helen Jørgensen

Ingen mistenkte

Fungerende politistasjonsjef i Mandal, Nils Olav Holbek, opplyser at politiet har foretatt undersøkelser på stedet.

– Vi vil se om vi finner ut noe i forhold til det. Men vi har ingen konkrete mistenkte foreløpig, sier han.

Holbek er foreløpig ikke kjent med om det er sikret spor på stedet.

– Jeg kjenner ikke saken i detaljer. Men det jobbes med det nå, sier han.

Det er uvisst om noe er stjålet.

Politiet jobber nå med å sikre seg bilder fra overvåkingskameraer i butikken og i nærliggende butikker og i Sparebanken Sør.

– Disse bildene er ikke noe vi kan gi ut mens etterforskningen pågår. Da risikerer vi at Ole Olsen som har gjort dette her gjemmer bort det han eventuelt har stjålet, sier Holbek.

SAKEN OPPDATERES