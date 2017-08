MARNARDAL Like før klokken 20 lørdag kveld skal tre biler ha vært involvert i ei ulykke på fylkesvei 461 like nord for Kleveland bru i Marnardal kommune.

– Ambulansen var før oss på stedet og meldte at de tok med seg tre personer til legevakta for sjekk, opplyser Miriam Stausland ved politiets operasjonssentral.

Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Saken oppdateres.