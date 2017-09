Politiloggen

TVEDESTRAND, kl. 0015: jord og steinras ved Rødmyrkrysset i Tvedestrand. Politiet er på stedet og vegentreprenør er varslet. Det er ankommet større maskiner for å fjerne steinene som ligger i vegen. Politiet dirigerer trafikken mens vegen ryddes. Klokken 01.45 ble veien åpnet igjen.

GRIMSTAD, kl 0020 - Innbrudd i bedrift, Bergesmoen Grimstad, ved å knuse rute. Ikke oversikt over hva som er borttatt.

GRIMSTAD, kl 0050 - En person pågrepet etter at han truet flere andre personer i Storgaten i Grimstad. Innsatt i arrest i Arendal.

KRISTIANSAND, kl. 02.07: en person pågrepet i sentrum for forulemping av politiet. Innbrakt og anmeldt.

ARENDAL, kl. 02.33: To personer innbrakt, en for å ha forulempet politiet og en for ordensforstyrrelser. Innbrakt og anmeldt.

ARENDAL, kl. 02.40: En person innbrakt for ikke å ha overholdt pålegg om bortvisning som ble gitt tidligere på kvelden.