Sommeren går mot slutten

LINDESNESREGIONEN – Får vi flere sommerdager?

– Vi skal aldri si aldri, men ut fra prognosene er det vanskelig å se for seg at vi får det, sier statsmeteorolog Tone Christin Thaule fra meteorologisk institutt.

De nedslående nyhetene kommer i starten av en uke som vil ha mye til felles med ukene vi nettopp har lagt bak oss: mye regn.

– Fra tirsdag kveld vil det blir ganske kraftige byger innover Agder-fylkene, opplyser Thaule, og sier det også vil være fare for torden.

Et lite lyspunkt

– Den sterke nedbøren fortsetter også natt til onsdag, men på morgenkvisten vil det blir bedre. Oppholdsvær og mindre og mindre skyer utover dagen, sier statsmeteorologen.

– Det meste av onsdagen og tidlig torsdag blir den beste perioden, sier hun.

Men om du bekymrer deg for at plenen skal rekke å bli tørr utover torsdagen, kan du puste lettet ut.

– Utover formiddagen torsdag kommer det noen byger, og det ser ut til at når vi kommer til fredag vil det nok fortsette med litt regn i perioder. Hovedsaklig utover ettermiddagen fredag blir det økende mengder nedbør og opp mot liten kuling fra sørøst, opplyser Thaule videre.

– Ikke 20 grader

Utsiktene for lørdagen er i samme spor, men i mer spredte regnbyger.

– Og så er det litt mer håp om mindre nedbør og sol på søndagen, men det er enda veldig langt frem. Vi ser ingen høytrykk dessverre, men litt lavere trykk etter hvert den dagen, sier statsmeteorologen, og legger til at til tross for all nedbøren, kan vi i det minste glede oss litt over at temperaturen ikke vil synke lavere enn 16–18 grader midt dagen de fleste dagene.

– Men det blir ikke 20 grader for å si det sånn, avslutter hun.