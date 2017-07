AGDER/MANDAL Operasjonsleder Martin Udland ved Agder politidistrikt forteller om en forholdsvis vanlig natt på jobben for politiet, og foreløpig har han ingen informasjon om hendelser som kan knyttes direkte til gårsdagens Kim Larsen-konsert hvor 4500 mennesker var samlet i Andorsengården.

– Det har vært litt småtteri, men ikke noen store ting, opplyser han.

– Vi hadde en moped som kjørte i midtdeler, der har de pågrepet enn 21 år gammel mann, sier han, og forteller at det utover natten var et par mindre hendelser i Mandal.

– Det har vært krangling på gamle Solborg Hotell. En person var full og ikke i stand til å ta vare på seg selv og ble kjørt til drukkenskapsarresten, sier operasjonslederen.

– En person har plaget gjestene på en av cafeene ved Elvegata og ble bortvist, men gikk ikke hjem og på pågrepet og send til arresten i Kristiansand og anmelt, sier han videre.

– Og en person har senere vært verbalt ufin med natteravnene og ble bortvist fra byen, legger han til.

Utenom det forteller operasjonslederen om et par tilfeller av offentlig uringering i byne.

Her er politiets logg fra natt til lørdag 16. juli.

E39 ved Høybakken, Mandal kl. 0003: Melding om trafikkulykke. Mopedfører skal ha kjørt i en midtdeler. Fører løp fra stedet. Ifølge vitner skal fører være skadet. Mopeden stjålet. Fører funnet i området. Kjørt sykehuset i Kr. sand. Ukjent skadeomfang.

Nesgata, Kvinesdal kl. 0032: Melding om person som skal ha slått til en dørvakt på utested.

Arendal sentrum kl. 0040: Melding om personer som slåss. Politiet er på stedet og har skilt partene. En forbipasserende skal ha slått i en bil. Begge i bilen tok kontakt med mannen som slo. Oppstod tilløp til slagsmål. Mannen som slo i bilen bortvist fra Arendal sentrum til i morgen tidlig av politiet.

Grimstad sentrum kl. 0047: Melding om kvinne som er vanskelig på utested. Ønskes fjernet av dørvakter. Politiet bistår.

Langbrygga, Arendal kl. 0056: Melding om slossing utenfor utested. Politiet til stedet. Den ene gikk til angrep på polititjenestemann før han løp fra stedet. Ingen skade på den andre personen eller polititjenestmannen. Politiet leter etter kjent gjerningsmann. Sak opprettes.

Ternevika, Kristiansand kl. 0203: Melding om båt som skal ha kjørt på skjær mellom Ternevik båthavn og Andøya, Vågsbygd, Kr. sand. En person tatt hånd om i båten. Han opplyser at 2 personer skal ha svømt i land etter ulykken. Det er nå uvisst om disse 2 har kommet seg til land . Det pågår nå søk i sjøen med redningsressurser samt søk på/ved land. Søket i sjøen er nå avsluttet. Dette i samråd med hovedredningssentralen (HRS). Det er ikke meldt om savnede personer som kan relateres til hendelsen. Saken vil bli videre etterforsket.

Store Elvegate, Mandal kl. 0205: Betjening på utested klager over gjest til sjenanse. Mannen bortvist av politiet. Kom tilbake og ble pågrepet. Kjørt i arrest Kr. sand og anmeldes for ikke å ha etterkommet pålegg gitt av politiet.

Justvik, Kr. sand kl. 0512: Mann stakk fra drosjeregning. Forholdet anmeldes til uka.

Kristiansand: Politibåten har i løpet av kvelden/natten kontrollert 11 båter/ førere: Resultat: 1 anmeldt for promillekjøring, 1 pågrepet og anmeldt for båttyveri, 1 forelegg utstedt for manglende lanterneføring.