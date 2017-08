Politiloggen natt til 6. august

Kl 2330, E 18 Longum. Trafikkulykke. Frontkollisjon. Nødetater på stedet. E 18 stengt en periode og det ble etablert omkjøring om Dalen. Fire personer ble kjørt til sykehuset. Ukjent skadeomfang. Veien ble etter hvert åpnet igjen. Politiet oppretter sak.

Kl 0009 Mandal. Mannlig båtfører anmeldt for kjøring med båt i påvirket tilstand.

Sjøfartsforhold Risør, Tvedestrand og Arendal. 103 kontrollerte, to anmeldt for å føre båt i beruset tilstand, tre gebyr for vest og ett gebyr lanterne.

Kl 0220, Steinar Heierdalsparken (Kr.sand sentrum). Frastjålet en stor tursekk. Fornærmede avhørt og gitt beskrivelse.

Kl 0256, Mosby. Bilfører stoppet mistenkt for å føre bil i ruset tilstand. Beslaglagt førerkort og blodprøve tatt.

Kl 0551, E18 Vige. Stoppet bil der fører er beruset. Fratatt førerkort. Blåser til 0.68 i promille.

Kl 0639, E18 Harebakken. Bil hvor fører mistenkes for å ha kjørt bil i beruset tilstand. Blodprøve og fratatt førerkortet.