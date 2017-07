MANDAL/SØGNE Politiet og brannvesenet meldte i natt om brann i en sjøbod ved Vigestranda.

Brannvesenet fikk brannen under kontroll og startet sikring av nærliggende bygg.

Politiet fikk meldingen klokken 05.04, og klokken 07.01 melder brannvesenet at brannen er slukket. To mann ble igjen for etterslukking og kontroll.

Brannen medførte ingen personskader.