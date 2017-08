MANDAL Klokken 10.10 onsdag får politiet melding om at to trær er blåst ned ved Sodeland og sperrer fylkesvei 201 mellom Mandal og Holum. Trærne har også tatt med elektriske ledninger, melder operasjonssentralen på Twitter klokken 10.25.

Malin Helen Jørgensen

Mesta er på stedet og i gang med å fjerne treet.

– Det skyldes nok en rotvelt, så har det blåst ned. Sånt skjer av og til når det er bløtt og det blåser. Vi er i gang med å fjerne treet nå, og venter på en hjullaster som skal frakte det vekk, opplyser Fredrik Klepp i Mesta.

Onsdag ved 14-tiden opplyser Klepp at treet er fjernet og at veien er åpnet opp for trafikk igjen.