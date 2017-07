MANDAL Politibåten var tirsdag kveld ute i fem timer og sjekket båttrafikken. Der ble det flere overtredelser.

Fem personer fikk forenklet forelegg for manglende bruk av svømmevest, mens tre førere kjørte for fort.

Dessuten ble det delt ut tre forelegg for å ha overlatt båten til barn under 16 år der båtens motor er for stor. Politiet anmeldte også en person for samme forhold, opplyser politiets operasjonsleder på Twitter.