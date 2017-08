Se distrikts-debatten her

MARNARDAL Mandag var et panel politikere og publikum invitert til Bjelland for å diskutere temaet «Hvordan ser fremtidens Bygde-Norge ut?».

Panelet besto av Eivind Trædal (MDG), som har sittet i Oslo bystyre for MDG siden 2015, Ole Morten Vegusdal (V), fra kommunestyret i Birkenes, fra 2015, og som er leder i Birkenes Venstre. Unni Nilsen Husøy fra Audnedal og Vest-Agder FrP, Randi Fredriksen Ihme, gruppeleder i Mandal SP, SVs førstekandidat i Vest-Agder, Mali Steiro Tronsmoen, Stine Albæk Christensen (Rødt) andrekandidat i fylket, Ingunn Foss (H), representant for Vest-Agder 2013-2017 og sitter i næringskomiteen, Odd Omland (AP), representant for Vest-Agder 2013-2017, andrekandidat og Torhild Bransdal (KrF), ordfører i Vennesla kommune siden 1999.

Debatten var et initiativ fra Åsmund Mjåland og Liz Rekve, i samarbeid med Bjelland Næringsutvikling AS. Videoen er produsert av Ougland Media.