MANDAL Hovedredningssentralen i Sør-Norge melder på Twitter ved halv tre-tiden natt til lørdag at to fritidsbåter i Mandalselva har fått motorstopp. Den ene slepte den andre, men de skal ikke ha kommet noen vei. Det blir meldt om at det er helt stille på sjøen.

Mandal brannvesen bisto og fikk havaristene inn til land.