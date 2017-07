MANDAL Politiet fikk klokken 01.32 natt til fredag melding om et slagsmål ved et utested i Mandal.

Det endte med at en mann ble kjørt til legevakt for sjekk og to menn ble bortvist fra sentrum. Politiet oppretter sak på forholdet.

En drøy halvtime tidligere, klokken 00.58, ble en beruset mann bortvist etter å ha forstyrret ro og orden ved et utested.