Fullførte med stil

OSLO 72-åringen fra Trondheim har vært på rotur siden slutten av mai. I midten av juli passerte han Mandalsdistriktet.

Etter å ha tilbakelagt 672 nautiske mil, ble han ble tatt imot av familien ved Operaen i Bjørvika.

Torgar Haugen

På Facebook takker den 72-årige sprekingen for støtten:

«Mållinjen er passert og snipp, snapp, snute, så var eventyret ute. Tusen takk for alle positive og hyggelige tilbakemeldinger! En ekstra stor takk til alle hjelpsomme og hyggelige mennesker som jeg møtte langs kysten. Uten deres hjelp og støtte hadde denne ekspedisjonen blitt enda tyngre».

Marthe Marie Meltzer

Men det har ikke vært uten dramatikk, kan man lese på Meltzers Facebook-side.

Han fikk slep av en 40 fots plattgatter fra Risør, for å komme over det verste havstykket til Portør. I bølgehøyde 2 til 3 meter, brast slepet, og båten likeså. Clamer utløste nødpeilesender og fikk kontakt med Hovedredningssentralen, som sendte redningsskøyte for å finne ham.

«Etter mye leting fant de gubben han lå og bakket på været», skriver Marius Petter Wick på Meltzers Facebook-side.

Meltzer fikk sleper ombord og kom seg trygt fram til Kragerø, hvor han fikk montert ny nødpeilesender, da den gamle forsvant i havet under kampens hete.